ВР має намір дозволити іноземцям набувати у власність землю в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 233 із 347 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається норма, за якою іноземці та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів, а також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві приватної власності.

В законопроекті передбачено, що земельні ділянки можуть передаватися в оренду громадянам та юридичним особам України, іноземцям; особам без громадянства; іноземним підприємствам, підприємствам, в статутному (складеному) капіталі яких є іноземна інвестиція (спільні підприємства, підприємства з іноземними інвестиціями), юридичним особам, створеним відповідно до законодавства іноземних держав, іноземним державам, міжнародним урядовим та неурядовим організаціям.

Також в законопроекті передбачено, що іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації, зацікавлені у придбанні земельних ділянок у власність із земель державної або комунальної власності, подають клопотання до Кабінету міністрів України.

Згідно з законопроектом, юридичні особи, засновані за законодавством України, можуть набувати у власність земельні ділянки несільськогосподарського призначення у разі: придбання за цивільно-правовими договорами; внесення земельних ділянок засновниками (учасниками) таких осіб до статутного (складеного) капіталу; прийняття спадщини; виникнення інших підстав, передбачених законом.