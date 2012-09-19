Аграрна торгівля з Німеччиною набирає обертів

Про це повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства з посиланням на прес-секретарів 11 німецько-українського аграрного комітету.

Відповідно до заяви, зробленої під час засідання комітету в середу, 18 вересня, директором департаменту землеробства Мінагрополітики Олександром Демидовим, двостороння аграрна торгівля між Україною і Німеччиною набирає обертів.

«У 2011 році сума товарообороту між Україною і Німеччиною становила 751 млн. доларів, а за 6 місяців цього року - 368 млн. доларів», - відзначив О.Демидов.

За словами парламентського секретаря німецького Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Герда Мюллера, українські виробники зернових мають великий потенціал, що дає змогу їм подвоїти експорт продукції.

«Наша мета - подвоїти товарооборот сільськогосподарської і харчової продукції. Приємно відзначити, що за останні роки вдалося значно наростити товарообіг між нашими країнами. Проте потенціал виробників зернових в Україні дуже великий, тому можна подвоїти їх експорт», - заявив під час засідання комітету Г.Мюллер.

Він також запропонував українській стороні скористатися досвідом розвитку колишньої НДР для підвищення продуктивності в тваринництві і рослинності.

Учасники зустрічі нагадали, що сільськогосподарське міністерство Німеччини підтримує реформи в українському аграрному секторі. Зокрема, проект "Німецько-український аграрний діалог" сприяє формуванню аграрної політики і створенню законодавчої бази в Україні, а «Німецький аграрний центр» сприяє інформуванню про німецькі технології в сільському господарстві.