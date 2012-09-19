Стан Бронєвого, який госпіталізований з інфарктом у Києві, залишається тяжким

Про це РІА «Новости» повідомив Борис Тодуров - директор Київського міського центру серця, де перебуває артист.

"Стан стабільно тяжкий, він перебуває в реанімації. Довгострокових прогнозів ми поки що не робимо", - сказав Б.Тодуров.

Він висловив надію, що впродовж дня стан Л.Бронєвого вдасться стабілізувати.

83-річний актор прибув до Києва 7 вересня з гастролями разом з іншими артистами московського театру Ленком на чолі з художнім керівником Марком Захаровим. Вистави проходили в Києві з 8 по 17 вересня.

18 вересня народний артист СРСР Л.Бронєвой був госпіталізований до Київського міського центру серця з інфарктом. Йому зробили операцію.

Л.Бронєвой зіграв більш як 50 ролей в кіно. Найбільш відомі серед них - Мюллер в 12-серійному телефільмі "Сімнадцять миттєвостей весни", Мануйлов в "Агонії", герцог у притчі "Той самий Мюнхгаузен", Велюров у "Покровських воротах". Також актор зіграв у десятках вистав.