Чиновник із 100 тис. доларів утік, збивши міліціонера мерседесом
02:30, 20 вересня 2012Суспільство
1615 0
Міліція оголосила в розшук начальника інспекції з питань захисту прав споживачів у Херсонській області.
Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.
Так, 4 вересня в місті Херсон начальника інспекції з питань захисту прав споживачів Д., як посередник, отримав хабар у розмірі 800 тис. грн за вирішення питання про оформлення документації на земельну ділянку, йдеться в повідомленні.
Передача хабара відбувалася у власному автомобілі службовця марки Mercedes-Benz S-500, д/н ВТ 9399 АН.
Під час затримання він вчинив злісний опір. Втікаючи з місця події, своїм авто пошкодив автомобілі правоохоронців та скоїв наїзд на одного з працівників спецпідрозділу, повідомили в МВС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter