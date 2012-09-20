Чиновник із 100 тис. доларів утік, збивши міліціонера мерседесом

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Так, 4 вересня в місті Херсон начальника інспекції з питань захисту прав споживачів Д., як посередник, отримав хабар у розмірі 800 тис. грн за вирішення питання про оформлення документації на земельну ділянку, йдеться в повідомленні.

Передача хабара відбувалася у власному автомобілі службовця марки Mercedes-Benz S-500, д/н ВТ 9399 АН.

Під час затримання він вчинив злісний опір. Втікаючи з місця події, своїм авто пошкодив автомобілі правоохоронців та скоїв наїзд на одного з працівників спецпідрозділу, повідомили в МВС.