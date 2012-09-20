У Луганській області 17-річний хлопець відрубав голову своєму дядькові

12:08, 20 вересня 2012
Суспільство
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У Кіровську Луганської області 17-річний племінник відрубав голову своєму дядькові.

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Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС, до чергової частини Кіровського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць приватного сектору лежить тіло чоловіка без голови. При проведенні огляду місця події за кілька десятків метрів у кущах оперативники знайшли закривавлену сокиру.

У результаті опитування жителів довколишніх будинків правоохоронці встановили особу загиблого - місцевого жителя 1976 року народження. У його будинку провели огляд, але нічого виявити не вдалося, окрім фотографії потерпілого.

Після відпрацювання кола спілкування загиблого співробітники міліції з'ясували, що до загиблого часто заходив у гості його рідний 17-річний племінник, який проживає на цій самій вулиці один у будинку свого батька. Батько хлопця відбуває покарання в одній з колоній суворого режиму, а мати, звільнившись з ув’язнення, виїхала на заробітки.

Після того, як під час обшуку в будинку племінника виявили речові докази злочину, він розповів, як скоїв убивство дядька.

Спочатку він діяв ножем, а потім сокирою. Відсічену голову він відніс цією самої ночі на смітник, після чого повернувся додому і заснув.

За даним фактом порушено кримінальну справу за статтею 115 КК України (умисне вбивство). Підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

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