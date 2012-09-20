Київрада відбатувала 40 га «Епіцентру» та «Київміськбуду»

Як передає кореспондент УНІАН, «Епіцентру» виділено дві земельні ділянки на розі просп.П.Григоренка та вул.Б.Гмирі: площею 1,95 га (в межах червоних ліній) для влаштування проїздів до гіпермаркету та зеленої зони загального користування; площею 2,8 га – для будівництва торговельного комплексу (на цей час процент забудови ділянки становить 36%). Перша ділянка передана в оренду на 5 років, друга – на 25 років. Орієнтовний розмір орендної плати по першій ділянці складає 1,7 млн. грн.., по другій – 901 тис. грн..

«Київміськбуд» отримав в оренду на 15 років земельну ділянку площею 20,4 га між вулицями Б.Гмирі та Колекторною. Тут передбачено будівництво багатоповерхових житлових будинків з об’єктами торговельно-розважально-офісного та соціально-побутового призначення. Земля вільна від капітальної забудови. Орієнтовний розмір орендної плати складає 1,6 млн. грн.

Друга земельна ділянка будівельній компанії відведена під будівництво житла на перетині просп.П.Григоренка та вул.Б.Гмирі площею 12,3 га. Цей житловий комплекс також включатиме, крім об’єктів торговельно-розважально-офісного призначення, готель. Земля передана в оренду теж на 15 років. Вона вільна від капітальної забудови. Орієнтовний розмір орендної плати складає 995 тис грн.

Всі вказані земельні ділянки були в оренді у ТОВ «Консультаційне бюро НТТ», яке здавало їх в суборенду зазначеним компаніям. Сьогоднішніми рішеннями Київрада передала землі «Епіцентру» та «Київміськбуду» в безпосередню оренду, тим самим припинивши оренду «Консультаційному бюро НТТ».

Як зазначалось на засіданні сесії, це ТОВ вже не в змозі сплачувати оренду через погіршення його фінансового стану. Водночас, депутат фракції «УДАР Віталія Кличка Людмила Закревська під час обговорення проектів рішень заявила, що в Київраду буквально сьогодні надійшло повідомлення про ухвалу суду, якою забороняється здійснювати депутатам будь-які дії на трьох з названих ділянок (одна – по «Епіцентру», дві – по «Київміськбуду»), оскільки на них накладено арешт в зв’язку з розглядом справ в судах. Більшість депутатів вирішила не зважати на заяву депутата та пред’явлені Л.Закревською копії ухвали, посилаючись, що слід керуватися тими документами, які підготовлені на сьогоднішню сесію і пройшли ознайомлення і погодження в комісіях Київради. В результаті більшістю голосів підготовлені проекти рішень щодо вказаних земельних ділянок були підтримані.