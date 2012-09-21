З рахунку хворої на рак дитини вкрали гроші
02:47, 21 вересня 2012Суспільство
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Прокуратура Кіровоградської області 18 вересня порушила кримінальну справу за фактом викрадення 16 тис грн з банківського рахунку, призначеного на лікування хворої дитини.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.
Як встановили правоохоронці, невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерної мережі банку і викрала з карткових рахунків кошти, зібрані благодійниками для п’ятирічного хворого на лейкемію хлопчика з Гайворонського району.
Кримінальну справу порушено за ч.1 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів) та ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Наразі вживаються заходи до встановлення особи та повернення викрадених коштів.
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