ЗМІ: голові ВРЮ приписують фінансові зловживання

Як повідомляє газета «Закон і Бізнес» з посиланням на власні джерела, одним з фігурантів можливого відмивання держкоштів в загальній сумі близько 35 млн гривень може стати чинний глава ВРЮ.

Видання стверджує, що увагу контролюючих органів звернули на себе «значні преференції на користь маловідомої компанії ТОВ" Мастербуд ", а також низки інших компаній з ознаками фіктивності ТОВ" Компус ", ТОВ" Лоа Торг ", ТОВ" Фазіон Сервіс ", ТОВ" Текстрой "».



Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про можливу дострокову відставку глави ВРЮ Володимира Колесниченка. У свою чергу, прес-служба ВРЮ спростувала ці повідомлення, заявивши, що подібна інформація не відповідає дійсності.