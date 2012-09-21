ЗМІ: голові ВРЮ приписують фінансові зловживання
11:25, 21 вересня 2012Суспільство
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Причиною дострокового припинення повноважень голови ВРЮ можуть стати результати перевірки фінансової діяльності, зокрема, можливі зловживання при проведенні ремонту приміщень Вищої ради юстиції.
ЗМІ повідомляють про можливу відставку Володимира Колесниченка, фото pn.mk.ua
Як повідомляє газета «Закон і Бізнес» з посиланням на власні джерела, одним з фігурантів можливого відмивання держкоштів в загальній сумі близько 35 млн гривень може стати чинний глава ВРЮ.
Видання стверджує, що увагу контролюючих органів звернули на себе «значні преференції на користь маловідомої компанії ТОВ" Мастербуд ", а також низки інших компаній з ознаками фіктивності ТОВ" Компус ", ТОВ" Лоа Торг ", ТОВ" Фазіон Сервіс ", ТОВ" Текстрой "».
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про можливу дострокову відставку глави ВРЮ Володимира Колесниченка. У свою чергу, прес-служба ВРЮ спростувала ці повідомлення, заявивши, що подібна інформація не відповідає дійсності.
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