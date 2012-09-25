Через отруєння дітей СЕС закрила школу-інтернат

Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства охорони здоров'я Криму, загрози для життя вихованців інтернату, віком від 7 до 18 років, немає.

За інформацією відомства, 22 з 31 дитини лікарі після огляду направили на стаціонарне лікування. «Всім госпіталізованим медична допомога надається у повному обсязі. «Тяжких» дітей серед них немає», - заявили в міністерстві.

За попередніми даними, діти заразилися через їжу: у результаті порушення технології приготування страв і недотримання правил особистої гігієни співробітником харчоблоку.

«Вогнище локалізоване», - заявили у Міністерстві охорони здоров'я Криму.

Як повідомляв УНІАН, 8 вихованців інтернату були госпіталізовані 20-21 вересня.