Викрадачі труб перебували на підписці про невиїзд

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-групі Управління СБУ в Херсонській області, встановлено, що протягом місяця три місцевих жителя виїжджали в поле сільськогосподарського призначення Білозірської селищної ради, розташованої поблизу автодороги Миколаїв - Станіслав - Білозірка, де за допомогою металошукача відшуковували металеві труби зрошувальної системи, відкопували їх, а потім, використовуючи газозварне обладнання, розрізали на частини і завантажували на транспортні засоби.

Потім викрадені фрагменти зрошувальної системи зловмисники реалізовували як металобрухт, а одержані кошти розподіляли між співучасниками.

Правопорушники встигли викопати 16 траншей і демонтувати більш як 200 метрів труби зрошувальної системи, в результаті чого господарству завдані значні збитки.

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Також встановлено, що на момент скоєння злочину зловмисники перебували на підписці про невиїзд за скоєння подібних протиправних дій. У березні поточного року вони демонтували труби цієї самої меліоративної системи, завдовжки майже 1,5 км, заподіявши збиток у розмірі 0,8 млн грн.

15 вересня за даним фактом слідчими СБУ щодо правопорушників порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.