100-тонний колектор розкопали та викрали на брухт

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС області, до управління державної служби боротьби з економічною злочинністю надійшла заява від дирекції товариства з обмеженою відповідальністю «Луганськвода».

У ній повідомлялося, що на ділянці між Кіровськом і Стахановим невідомі розкопали, розрізали і викрали каналізаційний колектор - близько двох кілометрів чавунної труби вагою понад 100 тонн. За допомогою цієї каналізаційної споруди стічні води відводилися з міста Кіровська для подальшого очищення.

Співробітники УДСБЕЗ, які прибули на місце події, виявили розриту траншею, де раніше був колектор.

Як з'ясувалося, траншея з'явилася недавно, також збереглися сліди роботи екскаватора. З вини зловмисників поблизу місця злочину утворилося «озеро» із стічних вод і нечистот, від чого найбільше постраждали жителі довколишнього селища Максимівка.

Під час перевірки з'ясувалося, що в Стаханові незаконним металевим бізнесом займаються двоє місцевих жителів. Один і них уродженець Макіївки Донецької області, 1972 року народження, раніше судимий, і його діловий партнер - житель міста Стаханова, 1963 року народження.

Підозра в причетності до згаданої крадіжки посилювалася також тим, що у розпорядженні комерсантів був великогабаритний екскаватор «АТЕК», і могутня вантажівка «КамАЗ».

При цьому за жодним із бізнесменів ці транспортні засоби офіційно не числилися.

Було встановлено, що вантаж у вигляді розрізаних чавунних труб було привезено на нелегальний пункт прийому металу в м. Стаханові, який належить одному із зазначених компаньйонів. Потім із двору пункту прийому вантаж виїжджав з документами, оформленими донецькою фірмою. Кінцевим пунктом маршруту вантажу значився Алчевський металургійний комбінат.

Стосовно «чорних» комерсантів порушено дві кримінальні справи. Одна з них за статтею 213 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом), а друга – за статтею 185 КК України (крадіжка).