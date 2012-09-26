До Сум повернувся чудотворний образ Христа, загублений майже сто років тому

Як передає кореспондент УНІАН, ікону знайшов донецький збирач релігійного живопису і безоплатно передав Спасо-Преображенському собору в Сумах. За переказами, ця святиня свого часу врятувала м. Суми від холери.

Хресною ходою з церковними співами чудотворний образ був перенесений до Спасо-Преображенського кафедрального собору, де пройшла Божественна Літургія.

«Це особливий день. Сьогодні жителі Сум і Сумської області зустрічають колись загублений, а нині знайдений Малочернетчинський образ Христа Спасителя «Хліб Життя». Я думаю, і упевнений в цьому, що повернення цього образу і наша святкова служба є свідоцтвом того, що Бог з нами, що Бог благословляє Сумщину, що благословення Боже перебуватиме і над усією нашою ненькою Україною», - сказав під час зустрічі образу єпископ Сумський і Охтирський Євлогій.

Довідка УНІАН. Малочернетчинський образ Спасителя написаний на полотні, і за стилістикою може бути датований другою половиною XVIII століття. Оклад кінця XIX ст. свідчить про шанування ікони саме у цей період, хоча сама вона є більш давньою. Цей образ шанували не лише православні, а й лютерани і католики. Саме для цієї ікони Святіший Синод у 1904 році встановив щорічну хресну ходу, яка традиційно збирала численних прочан. На спочатку ХХ століття, у роки громадянської війни, ікона була втрачена. Пам'ять про Чудотворний Малочернетчинський образ збереглася у віруючих Сумської області, незважаючи на закриття храмів і гоніння. У багатьох церквах Сумщини досі зберігаються копії з цієї ікони. Тривалі роки пошуки втраченої святині залишалися марними.