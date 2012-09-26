До Сум повернувся чудотворний образ Христа, загублений майже сто років тому
До Сум повернувся Малочернетчинський образ Христа Спасителя «Хліб життя», загублений майже 100 років тому.
Як передає кореспондент УНІАН, ікону знайшов донецький збирач релігійного живопису і безоплатно передав Спасо-Преображенському собору в Сумах. За переказами, ця святиня свого часу врятувала м. Суми від холери.
Хресною ходою з церковними співами чудотворний образ був перенесений до Спасо-Преображенського кафедрального собору, де пройшла Божественна Літургія.
«Це особливий день. Сьогодні жителі Сум і Сумської області зустрічають колись загублений, а нині знайдений Малочернетчинський образ Христа Спасителя «Хліб Життя». Я думаю, і упевнений в цьому, що повернення цього образу і наша святкова служба є свідоцтвом того, що Бог з нами, що Бог благословляє Сумщину, що благословення Боже перебуватиме і над усією нашою ненькою Україною», - сказав під час зустрічі образу єпископ Сумський і Охтирський Євлогій.
Довідка УНІАН. Малочернетчинський образ Спасителя написаний на полотні, і за стилістикою може бути датований другою половиною XVIII століття. Оклад кінця XIX ст. свідчить про шанування ікони саме у цей період, хоча сама вона є більш давньою. Цей образ шанували не лише православні, а й лютерани і католики. Саме для цієї ікони Святіший Синод у 1904 році встановив щорічну хресну ходу, яка традиційно збирала численних прочан. На спочатку ХХ століття, у роки громадянської війни, ікона була втрачена. Пам'ять про Чудотворний Малочернетчинський образ збереглася у віруючих Сумської області, незважаючи на закриття храмів і гоніння. У багатьох церквах Сумщини досі зберігаються копії з цієї ікони. Тривалі роки пошуки втраченої святині залишалися марними.