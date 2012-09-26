Lexus RX F SPORT вже в Україні

Спеціальна модифікація F SPORT відрізняється безперечним динамізмом, забезпечує надзвичайну керованість на будь-якій швидкості та насолоду за кермом. Автомобіль в цій комплектації вирізняється впевненими рисами переднього бампера, спортивним дизайном решітки радіатора та 19-тидюймовими тонованими легкосплавними дисками. Автомобіль оснащено надзвичайно злагодженим 3,5літровим бензиновим двигуном з V-подібним розташуванням шести циліндрів. Для ще більш захоплюючого досвіду спортивну модифікацію F SPORT обладнано переднім та заднім демпферами, які не тільки допомагають підвищити керованість та стійкість автомобіля, а також поглинають вібрації кузова, що сприяє більш комфортному та динамічному водінню. Спортивний екстер’єр нового RX F SPORT вдало поєднується з комфортним та елегантним інтер’єром. Сидіння автомобіля, оздоблені чорною комбінованою шкірою з сірою прострочкою та перфорацією, панелі з алюмінієвими вставками, спеціальні накладки на пороги, оздоблення керма з логотипом F SPORT та селектора передач комбінованою шкірою з перфорацією — привертають особливу увагу в інтер’єрі автомобіля, а стеля салону темно-сірого кольору додає особливого шарму.

RX у модифікації F SPORT дарує новий вимір задоволення від володіння автомобілем.

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