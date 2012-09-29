Обов'язкове медстрахування може залишити приватні клініки без клієнтів

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі заступника генерального директора страхової компанії «NGS» (СК «Нафтагазстрах») Наталії Придачук на заяву представників влади про можливість впровадження системи ОМС із 2014 року.

За її словами, на сьогоднішній день доходи комерційних клінік практично на 80% залежать від програм корпоративного страхування й лише на 20% - від одиничних приватних клієнтів. «Від надходжень від страхових компаній залежать зарплати співробітників, закупівля витратних матеріалів, оплата оренди приміщень. Якщо основна маса людей буде застрахована за програмами обов'язкового страхування, то звертатися по медичну допомогу люди будуть до державних клінік. А клієнтами комерційних клінік залишаться лише 6-10% VIP-клієнтів, які принципово не підуть до держзакладів», - вважає Н.Придачук.

Вона зазначає, що результатом такого стану справ може стати масове скорочення фахівців у комерційних медзакладах, а також відхід із ринку дрібних і середніх гравців. Адже їх основним персоналом є лікарі державних поліклінік і лікарень, які працюють за сумісництвом. «З появою системи ОМС попит на послуги комерційних клінік різко впаде, фахівці стануть незатребуваними і їхні ставки скорочуватимуться. Одночасно з цим, завдяки введенню нової системи фінансування державних клінік (залежно від кількості пацієнтів), зарплати лікарів-бюджетників підвищуватимуться», - зазначила Н.Придачук.

Ще однією тенденцією, на її думку, може стати укрупнення дрібних клінік, об'єднання вузькопрофільних лікарів у спеціалізованих закладах, приміром, офтальмологічних, невропатологічних або гастроентерологічних клініках.

На цю тему: Медичне страхування в Україні буде обов'язковим

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва заявила, що в 2014 році в Україні може бути запроваджено обов'язкове медичне страхування. За її словами, фінансуванням системи ОМС займатиметься спеціально створюваний державний Фонд обов'язкового медичного страхування України, що дозволить забезпечити жорсткий контроль за цільовим використанням коштів страхування.