Медичне страхування в Україні буде обов'язковим

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва під час розширених слухань на тему: «Реформування системи медичного обслуговування населення і перспективи введення обов'язкового медичного страхування в Україні».

«Одним з найскладніших, однак украй необхідніших етапів реформи медичного обслуговування в Україні є перехід до обов'язкового медичного страхування, умови для введення якого, як зазначено у Програмі економічних реформ, мають бути створені до кінця 2014 року», - сказала Т.Бахтєєва.

Проте, підкреслила народний депутат, навіть якщо відповідні закони буде прийнято найближчим часом, «реорганізація всієї системи охорони здоров'я де-факто буде досить довготривалим і хворобливим процесом, однак цього процесу не треба боятися, як і не можна його відкладати. Гірше, ніж є, точно не буде».

«За останні роки до парламенту було подано безліч законопроектів про обов'язкове медичне страхування. Ми ретельно аналізували всі ці законопроекти. Для вирішення головного питання про статус організації, яка проводитиме страхування, було проведено голосування народних депутатів. Такою організацією буде Фонд обов'язкового медичного страхування України з державним статусом», - відзначила Т.Бахтєєва.

За її словами, створення саме державного фонду дозволить забезпечити жорсткий контроль за цільовим використанням коштів страхування.

Контроль за його діяльністю здійснюватиме наглядова рада, яка складається з представників Верховної Ради України, Кабінету міністрів України і представників органів місцевого самоврядування, додала вона.

«Я хочу підкреслити, що державне фінансування зберігається, а страхові внески – це додаткове джерело коштів. Ніхто не знімає з держави відповідальність за здоров'я громадян. Особливо з малозабезпечених, пенсіонерів, інвалідів і дітей», - заявила Т.Бахтєєва.

На її думку, обов'язкове державне медичне страхування зможе вирішити «проблему фрагментації фінансових ресурсів охорони здоров'я шляхом їх об'єднання у великі, добре захищені від ризиків пули».

«Державне медичне страхування також зможе вирішити проблему чіткого визначення переліку державних гарантій, які мають бути надані кожному застрахованому у вигляді оплачуваного за рахунок страховки переліку медичних послуг і ліків», - сказала Т.Бахтєєва.