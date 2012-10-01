Їздити потягом у вівторок і середу стало на 10% дешевше

З 1 жовтня до 24 грудня буде діяти знижуючий календарний коефіцієнт 0,93 (у вересні він становив 1,02).

Згідно з наказом № 170 Міністерства інфраструктури від 19.03.2012 весь рік був розділений на 13 періодів, протягом кожного з яких діє свій коефіцієнт. Таким чином, найнижчий - 0,7 - застосовується при продажу квитків на 31 грудня, найвищий - 1,1 - діятиме в передноворічні дні - з 25 по 30 грудня включно.

Вартість квитка на поїзд № 91 Київ-Львів складе: купе - 162,33 грн (у вересні - 171,54 грн), плацкарт - 78,68 грн (82,73 грн). Згідно з повідомленням прес-служби «Укрзалізниці» (УЗ), вартість квитка також буде залежати від дня поїздки. Зокрема, у вівторок і середу можна буде придбати квитки на 10% дешевше за базову ціну, а в п'ятницю та неділю - на 10% дорожче.

«Загалом вартість квитків у звичайні дні, без знижок, з 1 жовтня зменшиться на 10-25 грн в залежності від класу поїзда», - пояснила виданню «Комерсант-Україна» керівник прес-служби УЗ Олена Лизунова.

За такою самою шкалою буде розраховуватися і вартість проїзду в швидкісних поїздах «Інтерсіті +» (Hyundai Rotem). Так, вартість квитка в II клас «Українського експресу» у вівторок і середу в напрямку Київ-Харків складе 214,79 грн (до 1 жовтня - 234,42 грн), Київ-Львів - 239,24 грн (261,23 грн) , Київ-Донецьк - 285,63 грн (312,10 грн). I клас у напрямку Київ-Харків обійдеться у 316,06 грн (334,53 грн), Київ-Львів - 354,96 грн (375,76 грн), Київ-Донецьк - 421,79 грн (446,62 грн). При оформленні квитків туди і назад буде діяти знижка в 10%.

Всього ж, починаючи з 14 серпня, ціни на проїзд в цих потягах знизилися в середньому на 40-90 грн. «Сезони більшого і меншого попиту прораховуються спеціально, і подібні заходи застосовуються для збільшення продажів квитків. У результаті прибуток у періоди підвищеного попиту перекриває незначні збитки, яких зазнає залізниця в менш активні сезони », - розповіла експерт Центру політичного і економічного аналізу Ірина Кава.