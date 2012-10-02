Янукович присвоїв 10 тисяч звань "Мати-героїня"
01:07, 02 жовтня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович підписав Укази про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» понад 10 тисячам багатодітних матерів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
В Адміністрації Президента нагадують, що загалом з початку 2012 року зазначене почесне звання присвоєно понад 35 тисячам багатодітних матерів, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку.
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