Кабмін просить грошей на викуп акцій заводу ядерного палива
Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді виділити 80 млн грн із загального фонду державного бюджету на 2012 рік для поповнення статутного капіталу державного концерну «Ядерне паливо» і подальшого викупу акцій українсько-російського підприємства «Завод з виробництва ядерного палива».
Відповідний законопроект №11265 від 27 вересня розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.
Згідно з документом, ці кошти передбачається виділити в рамках Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1004.
Згідно з Державною програмою, для фінансування робіт зі створення в Україні заводу з виробництва ядерного палива зі спеціального фонду держбюджету передбачається виділити 587 млн грн упродовж 2010-2013 років.
«Згідно із зобов'язаннями, узятим під час проведення конкурсного відбору, додаткове фінансування буде забезпечено ВАТ «ТВЕЛ», - йдеться у документі.
Як раніше повідомляв УНІАН, церемонія початку підготовчих робіт з будівництва українсько-російського заводу з виробництва ядерного палива відбудеться 4 жовтня 2012 року в селищі Смоліне (Кіровоградська область).
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Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Державний концерн «Ядерне паливо» і російське ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».
Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.
У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЭР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».
У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВеР-1000 з часткою України 50%+1 акція.
В угоді «ТВЕЛ» підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше, ніж у 2020 році, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.
Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.
Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.