Кабмін просить грошей на викуп акцій заводу ядерного палива

Відповідний законопроект №11265 від 27 вересня розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, ці кошти передбачається виділити в рамках Державної цільової економічної програми «Ядерне паливо України», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 1004.

Згідно з Державною програмою, для фінансування робіт зі створення в Україні заводу з виробництва ядерного палива зі спеціального фонду держбюджету передбачається виділити 587 млн грн упродовж 2010-2013 років.

«Згідно із зобов'язаннями, узятим під час проведення конкурсного відбору, додаткове фінансування буде забезпечено ВАТ «ТВЕЛ», - йдеться у документі.

Як раніше повідомляв УНІАН, церемонія початку підготовчих робіт з будівництва українсько-російського заводу з виробництва ядерного палива відбудеться 4 жовтня 2012 року в селищі Смоліне (Кіровоградська область).

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Довідка УНІАН. У грудні 2011 року Державний концерн «Ядерне паливо» і російське ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод з виробництва ядерного палива».

Відповідні частки в акціонерному капіталі розподілені таким чином: 50%+1 акція належить ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція - ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

У вересні 2010 року Кабінет міністрів України затвердив переможцем конкурсу з вибору технології для будівництва в Україні заводу з виробництва ядерного палива для реакторів АЕС ВВЭР-1000 російську компанію «ТВЕЛ».

У жовтні того ж року «ТВЕЛ» і український держконцерн «Ядерне паливо» підписали угоду про створення на території України спільного підприємства з виробництва ядерного палива для реакторів типу ВВеР-1000 з часткою України 50%+1 акція.

В угоді «ТВЕЛ» підтверджував намір передати Україні технології всіх переділів виготовлення ядерного палива не пізніше, ніж у 2020 році, забезпечувати технологічний супровід діяльності заводу з урахуванням впровадження новітніх технологій, а також навчати персонал і кваліфікувати завод.

Згідно із затвердженою у вересні 2009 року Кабінетом міністрів державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити у 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, з яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.