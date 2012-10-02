Журналісти вважають, що скасувати «наклеп» допомогла їхня згуртованість

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН сказав журналіст Єгор Соболєв під час акції протесту біля Верховної Ради України.

Він підкреслив, що журналісти вдячні всім депутатам, які сьогодні проголосували за скасування зазначеного законопроекту.

«Закон взагалі викинули з Верховної Ради, тому ми дуже раді, ми дуже вдячні кожному народному депутату, що проголосував «за», - сказав він.

Є.Соболєв наголосив на важливості того, що журналісти, як і під час голосування за доступ до публічної інформації, зібрали конституційну більшість у ВР.

«Виходить, що ми можемо все», - відзначив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня український парламент прийняв у першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від ПР Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також ряд протестів з боку журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення Верховної Ради про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

Учора, 1 жовтня, біля Верховної Ради України проходила акція журналістів і політиків проти ухвалення закону про посилення відповідальності за поширення наклепу.

Сьогодні, 2 жовтня, Верховна Рада України скасувала своє рішення про схвалення у першому читанні проекту закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини». За дане рішення проголосували 349 із 380 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.