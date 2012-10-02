В опозиції впевнені, що влада повернеться до «закону про наклеп»

Голова Ради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Арсеній Яценюк переконаний, що після парламентських виборів нинішня влада намагатиметься повернутися до ухвалення закону про посилення відповідальності за наклеп.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Верховної Ради.

«Вони будуть робити все, щоб повернутися до його прийняття після формування нової Верховної Ради», - сказав А.Яценюк.

За словами А.Яценюка, сьогодні парламентська більшість ухвалювала рішення про скасування законопроекту «як коти, що нашкодили і повтікали».

Він наголосив, що більшість показала, що боїться власного народу. Водночас, додав А.Яценюк, сьогоднішня перемога є лише тимчасовою перемогою. «Боротьба не завершена. Боротьба має тривати», - сказав він.

У свою чергу, заступник голови Верховної Ради Микола Томенко наголосив, що Президент і Партія регіонів мають чітко засвідчити свою позицію, що вони проти ухвалення цього закону в майбутньому.

«До виборів у нас і парламентська більшість, і влада добрі до українського народу і журналістів. Але вкрай важливо, щоб цей закон не з’явився на наступний день після виборчої кампанії», - сказав він.

М.Томенко заявив, що якщо Президент дійсно виступає проти його ухвалення, то він має звільнити автора законопроекту Віталія Журавського з посади свого радника.

«Ми очікуємо чіткої заяви, що у парламенті наступного скликання цього законопроекту не буде», - сказав М.Томенко.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, яким передбачається запровадити кримінальне переслідування за наклеп з покаранням до трьох років ув’язнення. Проект закону був внесений народним депутатом від Партії регіонів Віталієм Журавським.

Проект закону викликав критику з боку Єврокомісії, Ради Європи, ОБСЄ і депутатів Європарламенту, а також протести журналістської спільноти.

25 вересня В.Журавський зареєстрував у парламенті проект постанови про скасування рішення ВР про ухвалення в першому читанні законопроекту про криміналізацію наклепу.

1 жовтня біля Верховної Ради пройшла акція журналістів і політиків проти ухвалення закону про посилення відповідальності за поширення наклепу.

Сьогодні, 2 жовтня, ВР скасувала своє рішення про схвалення у першому читанні проекту Закону «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо посилення відповідальності за посягання на честь, гідність та ділову репутацію людини».