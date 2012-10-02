ВР ратифікувала угоду з Німеччиною про кредит у 65,5 млн євро для енергетики

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного закону (0274) проголосував 261 народний депутат з 361 зареєстрованого в сесійній залі.

Угода передбачає одержання Україною фінансування, необхідного для реалізації проекту “Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)”. Проект, як зазначається у Пояснювальній записці до закону, включатиме модернізацію п’яти підстанцій Дніпровської та Донбаської енергосистем, а саме: підстанцій 330 кВ “Кіровська” Дніпровської енергосистеми у Дніпропетровській області, підстанції 330 кВ “Дніпро-Донбас” Дніпровської енергосистеми у Запорізькій області, підстанції 330 кВ “Центральна” Донбаської енергосистеми у Донецькій області, підстанції 330 кВ “Михайлівка” та підстанції 220 кВ “Лисичанська” Донбаської енергосистеми у Луганській області. Проект є самоокупним інвестиційним проектом. Повернення позикових коштів передбачається здійснити повністю за рахунок ДП “НЕК “Укренерго”, яка виступає безпосереднім виконавцем проекту.

Угода передбачає, що уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінету міністрів України або іншим позичальникам, яких мають спільно вибрати обидва уряди, можливість отримати від Кредитної установи для відбудови (KfW) позику у розмірі до 18 000 000 євро (вісімнадцяти мільйонів євро) для проекту змішаного фінансування "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)", якщо після перевірки, проведеної Урядом Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що цей проект заслуговує на сприяння в рамках політики задля розвитку та є прийнятним для отримання банківської підтримки. Загальні обсяги фінансування проекту становитимуть до 65 500 000 євро (шістдесяти п’яти мільйонів п’ятиста тисяч євро).

Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає Кабінетові міністрів України або іншим позичальникам, яких мають спільно вибрати обидва уряди, можливість додатково отримати для проекту у складі кредиту змішаного фінансування в рамках фінансового співробітництва позику від KfW на суму до 25 000 000 євро (двадцяти п’яти мільйонів євро). Передумовою для цього має бути, серед іншого, підтвердження наявності міжнародновизнаного експортно-кредитного страхування. У зв’язку з цим Уряд Федеративної Республіки Німеччина в рамках чинних у Федеративній Республіці Німеччина внутрішньодержавних директив та за наявності передумов для покриття кредитних ризиків принципово готовий взяти на себе фінансово-кредитні поручительства у розмірі до 25 000 000 євро (двадцяти п’яти мільйонів євро) для уможливлення залучення німецького експортно-кредитного страхування.

На додаток до кредитних коштів, асигнованих у рамках двостороннього фінансового співробітництва для фінансування проекту Європейським Співтовариством надано для KfW мандат на використання грантових коштів у розмірі 1 800 000 євро (один мільйон вісімсот тисяч євро) зі свого Довірчого фонду Інвестиційного інструменту сусідства (NIF Trust Fund) з метою фінансування послуг консультанта для підтримки цього проекту.

KfW звільняється від усіх податків та інших державних зборів, що стягуються в Україні у зв’язку з укладенням і виконанням кредитної угоди.

Товари та операції з ними, роботи та послуги, що фінансуються за рахунок грантових коштів не обкладаються митом, митними зборами та будь-якими іншими податками та зборами, що застосовуються на території України.

Позики і гранти Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 року) від 26 березня 2008 року для проекту "Енергоефективність І", будуть перепрограмовані у загальній сумі до 17 500 000 євро (сімнадцяти мільйонів п’ятисот тисяч євро) і додатково використані для проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)", якщо після перевірки, проведеної Урядом Федеративної Республіки Німеччина, буде встановлено, що він заслуговує на сприяння, та відтак надаватимуться у вигляді позик.

Позики і гранти для проекту "Підтримка ефективного використання енергії малими та середніми підприємствами України", будуть перепрограмовані повністю у сумі до 5 000 000 євро (п’яти мільйонів євро) і так само додатково використані для зазначеного проекту "Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)",якщо після перевірки, проведеної урядом Федеративної Республіки Німеччина,буде встановлено, що він заслуговує на сприяння, та відтак надаватимуться у вигляді позик.

Угода набуває чинності з дати отримання Урядом Федеративної Республіки Німеччина повідомлення Кабінету міністрів України про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Визначальним є день надходження повідомлення.