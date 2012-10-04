Прокуратура вважає, що три роки умовно за яєшню на Вічному вогні - це мало

Прокуратура Печерського району столиці не погоджується з вироком дівчатам, які смажили яєчню на Вічному Вогні, у зв’язку з «м’якістю» покарання та найближчим часом оскаржить його в Апеляційному суді Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району Києва, про це заявив держобвинувач у справі Дмитро Байдюк.

«Ми не дозволимо безкарно паплюжити пам'ять предків – солдатів, які поклали своє життя, захищаючи Батьківщину», - наголосив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд столиці сьогодні засудив активістку братства «Святого Луки» Ганну Сінькову до трьох років позбавлення волі з відстрочкою на два роки за смаження яєчні на Вічному вогні у столичному Парку Слави у грудні 2010 року.

Інша фігурантка справи - Ганна Донець - звільнена від покарання, вона визнала свою провину, сприяла проведенню слідства і взята на поруки трудового колективу.

На відміну від неї Г.Сінькова своєї провини не визнає.

Проти дівчат було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою).