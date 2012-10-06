Вартість землі під Києвом (по районах)

Про це повідомили УНІАН у консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, найдешевшим залишався Переяслав-Хмельницький район із середнім показником 1031 дол./сотка, найдорожчим – Києво-Святошинський район, де середня ціна продажу становила 4 617 дол./сотка.

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок знизилася в Обухівському районі - на 0,69% (28 дол.) - до 4 037 дол./сотка, Вишгородському - на 0,94% (28 дол.) - до 2 940 дол./сотка, Макарівському - на 1,30% (22 дол.) - до 1 670 дол./сотка, Білоцерківському — на 1,18% (14 дол.) - до 1 173 дол./сотка, Баришевському — на 1,05% (12 дол.) - до 1 129 дол./сотка, Фастівському - на 1,37% (15 дол.) - до 1 083 дол./сотка.

При цьому зростання вартості землі відбулося в Києво-Святошинському районі - на 1,14% (52 дол.) - до 4 617 дол./сотка, Бориспільському — на 0,70% (23 дол.) - до 3 331 дол./сотка, Броварському - на 1,23% (30 дол.) - до 2 461 дол./сотка, Васильківському - на 1,11% (21 дол.) - до 1 907 дол./сотка, Бородянському — на 0,98% (15 дол.) - до 1 551 дол./сотка, Кагарлицькому - на 1,05% (15 дол.) - до 1 449 дол./сотка, Іванківському - на 0,90% (10 дол.) - до 1 119 дол./сотка, Переяслав-Хмельницькому районі — на 0,88% (9 дол.) - до 1 031 дол./сотка.

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Довідка УНІАН. Компанія SV Development з 2005 року займається консалтингом на ринку заміської нерухомості та котеджних селищ, а також маркетинговими дослідженнями ринку.