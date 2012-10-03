Ціни на квартири в Києві (по районах)

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

Згідно з повідомленням, за вказаний період найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 1 347 дол./кв. м, найдорожчим був Печерський район, де середня ціна продажу становила 2 503 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період підвищення вартості 1 кв. м житла зафіксовано в Шевченківському районі – на 0,43% (9 дол.) – до 2 084 дол./кв. м, Деснянському – на 0,59% (8 дол.) – до 1 357 дол./кв. м, Святошинському – на 0,95% (14 дол.) – до 1 494 дол., Дніпровському – на 0,4% (6 дол.) – 1 493 дол., Оболонському районі – на 0,64% (11 дол.) – до 1 733 дол., Голосіївському – на 0,65% (11 дол.) – до 1 692 дол., Солом’янському – на 0,46% (7 дол.) – до 1 538 дол., Подільському – на 0,46% (7 дол.) – до 1 527 дол., Печерському – на 0,64% (16 дол.) – до 2 503 дол./кв. м, Дарницькому районі – на 0,52% (7 дол.) – до 1 347 дол.

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На вторинному ринку нерухомості Києва середня вартість продажу 1-3-кімнатних квартир у вересні цього року зросла на 0,54 (10 дол.)% - до 1 878 дол./кв. м.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії SV Development.

Згідно з повідомленням, за цей період найдешевшим залишався Дарницький район з середнім показником 1 523 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський, де середня ціна продажу становила 2 881 дол./кв. м.

За даними компанії, за звітний період зростання вартості 1 кв. м житла зафіксоване в Печерському районі – на 0,80% (23 дол.) – до 2 881 дол./кв. м, Шевченківському районі – на 0,69% (16 дол.) – до 2 330 дол./кв. м, Голосіївському – на 0,64% (11 дол.) – до 1 737 дол., Дніпровському районі – на 1,28% (20 дол.) – до 1 583 дол., Оболонському районі – на 0,51% (10 дол.) – до 1 975 дол., Подільському – на 0,73% (13 дол.) – до 1 793 дол., Дарницькому районі – на 1,40% (21 дол.) – до 1 523 дол.

При цьому зниження вартості квадратного метра житла спостерігалося в Солом’яському районі – на 0,93% (16 дол.) – до 1 702 дол., Святошинському районі – на 0,56% (9 дол.) – до 1 608 дол., Деснянському районі – на 0,72% (11 дол.) – до 1 520 дол./кв. м

У компанії відзначають, що всі ціни вказані за результатами реальних угод.