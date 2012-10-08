Кіровоград затопило: за три години випала місячна норма опадів (фото)

Як повідомляється на сайті Управління МНС в Кіровоградській області, вдень у місті був сильний дощ та град, зокрема, кількість опадів з 11.23 до 14.40 склала 58 мм при місячній нормі 27 мм.

Впродовж вказаного періоду відбулося часткове підтоплення проїжджих частин вулиць в центральній частині міста біля річки Інгул.

До ліквідації наслідків негоди від ТУ МНС у Кіровоградській області залучено 11 одиниць техніки та 60 чоловік особового складу.

«Вилучено 23 автомобілі та 1 автобус, надано допомогу з відкачування води з території присадибних ділянок та житлових будинків», - йдеться в повідомленні.

Приведено в готовність сили та засоби Кіровоградського гарнізону та створено резерв у складі 20 одиниць техніки, 203 чоловік особового складу, 4 човна, 7 електростанцій, 5 мотопомп, поінформували в УМНС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, у вівторок, 9 жовтня, Президент України Віктор Янукович планує здійснити робочу поїздку до Кіровоградської області.