Глава МВФ: Відновлення світової економіки сповільнилося

Таку думку висловила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на прес-конференції в Токіо напередодні сесії МВФ і Світового банку, що відкривається у п'ятницю в японській столиці, повідомляє ІТАР-ТАСС.

"Ми не чекаємо швидкого відновлення світової економіки. Воно триває, але повільніше, ніж ми думали, - сказала К.Лагард. - Невизначеності лягають важким тягарем на перспективи зростання".

Глава МВФ у зв'язку з цим висловила незадоволення позицією керівництва Європейського Союзу щодо врегулювання боргової кризи в регіоні. На думку К.Лагард, ситуація потребує вироблення більш всеосяжного плану вирішення цієї проблеми.

Вона також фактично підтримала прохання уряду Греції про продовження на два роки термінів виконання програми перебудови фінансів цієї країни, яка опинилася в епіцентрі європейської боргової кризи.

МВФ разом з ЄС і Європейським центральним банком надають основну допомогу Греції, яка просить уповільнити запропоновані нею темпи скорочення державних витрат. "Це потрібно зробити, - сказала К.Лагард. - Якщо думати про реальну кон'юнктуру, то нерозумно чіплятися за номінально поставлені цілі".