На вихідні Хрещатик перекриють, щоб попити пива

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Києва, рух перекривається згідно з розпорядженням КМДА 12 жовтня з 24 години до 4-ї години ранку 15 жовтня.

Крім того, з 12 до 14 жовтня на вулиці Червонопрапорній,188 (мототраса «Пирогів») проводитиметься командний чемпіонат Європи «Мотокрос Націй 2012». Змагання триватимуть з 9.00 до 17.00. Урочисте відкриття цього заходу відбудеться 13 жовтня на Софійській площі з 19.00 до 20.00.