Працівниця ломбарду спланувала і розіграла пограбування

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив начальник Донецького міськуправління ГУ МВС України у Донецькій області, полковник міліції Юрій Сєднєв.

За словами Ю.Сєднєва, грабіжник перебував у злочинній змові з співробітницею ломбарду. Злочинці були знайомі зі школи, обидва проживають у Пролетарському районі Донецька.

«Використання нових сучасних технологій відеоспостереження і технічного контролю дало можливість співробітникам кримінального розшуку встановити особу злочинця і довести зв'язок із співробітницею цього ломбарду, яка перебувала у змові безпосередньо зі злочинцем. Наперед вони обговорили спільні дії і розробили сценарій інсценування розбійного нападу, після чого 10 числа його і реалізували», - відзначив він.

Ю.Сєднєв додав, що справу перекваліфіковано зі статті 187 «Розбійний напад» на ст. 191 ч. 3 «Шахрайські дії, скоєні матеріально відповідальною особою».

Злочинця затримано, співучасниця перебуває на підписці про невиїзд.

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Полковник міліції додав, що співучасниця розповіла злочинцеві, де знаходиться в приміщенні камера відеоспостереження і мікрофон для запису голосу. Тому злочинець під час пограбування постійно тримався до камери спиною і використовував записку з вимогою грошей.

Загальна сума викраденого становила 13 тис. грн. У справі тривають слідчі заходи. Злочинцям загрожує від 3 до 8 років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня у Калінінському районі Донецька чоловік пограбував ломбард «Капітал», розташований на проспекті Ілліча. Чоловік з коробкою, в якій нібито знаходилася бомба, увійшов до ломбарду і передав співробітниці записку, в якій повідомлялося, що він глухонімий. Він загрожував підірвати приміщення, якщо йому не віддадуть гроші.