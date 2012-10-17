Солдату, який знущався над співслужбовцями, дали 9 місяців
11:40, 17 жовтня 2012Суспільство
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Беляєвським районним судом Одеської області винесено вирок солдату-строковику за застосування насильства до своїх співслужбовців.
Перебування у дисциплінарному батальйоні у строк служби не зараховується
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Південного регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері, за результатами розгляду кримінальної справи солдата засуджено до 9 місяців дисциплінарного батальйону.
Прокуратура довела три епізоди знущань солдата старшого періоду служби над п’ятьма співслужбовцями в Одеському гарнізоні.
Перебування у дисциплінарному батальйоні у строк служби не зараховується.
Справу було порушено за ч. 2 ст. 406 Кримінального кодексу України (порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості).
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