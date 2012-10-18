У центрі Києва горів Пасаж

Як повідомляє прес-служба МНС, о 22.03 до Головного теруправління МНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу в підвальному приміщенні магазину по вулиці Хрещатик, 15/4 (Пасаж).

На місці виклику було встановлено, що у шестиповерховому житловому будинку на першому поверсі у підвальному приміщенні магазину виникла пожежа на площі 20 кв. м, з наступним задимленням верхніх поверхів.

Під час гасіння з 4-го та 5-го поверхів було евакуйовано 8 осіб, з них двоє - діти.

О 23.35 пожежу було ліквідовано. На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

Внаслідок пожежі закопчено стіни та стелю приміщення магазину на площі 300 кв. м, пошкоджено товар.

Загиблих і травмованих немає. Причина пожежі встановлюються.