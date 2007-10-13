Що ховається під Європейською площею?

У Києві до 28 грудня буде частково обмежуватись рух транспорту по вулиці Хрещатик.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 10 жовтня ц.р. “Про дозвіл на виконання інженерно-геологічних вишукувань на Європейській площі та прилеглих вулицях у Києві”, тект якого розміщено на офіційному веб-порталі міської влади.

Як зазначається у документі, проведення робіт пов’язано з реконструкцією Європейської площі, що передбачає будівництво комплексу нежилих приміщень для розміщення об`єктів обслуговування населення, підземного паркінгу, підземних пішохідних переходів та офісно-готельного комплексу "Столичний".

Тимчасове обмеження руху транспорту по проїжджій частині Хрещатика в обох напрямках здійснюватиметься з 11.00 до 15.00.

Роботи проводитиме Українське головне орендне підприємство з інженерних та екологічних розвідувань для будівництва "Укрбудрозвідування" на замовлення КК "Київавтодор".

У місцях виконання робіт дозволено закривати територію не більше 14 м вздовж проїжджої частини або тротуарів та 4 м території поперек проїжджої частини або тротуарів.