ЗМІ: охоронці «Каравану» збивають з крадіїв до 50 тисяч гривень

Свій перший день журналіст-охоронець провів біля однієї з кас. Вести службу доводилося у цивільному одязі – спецформу поки не видають. Його колеги ще в перший день розповіли йому, що підпільні штрафи таки існують, і зазвичай платять у п'ятикратному розмірі, повідомляє ТСН із посиланням на сюжет програми "Гроші".

Але найцікавіше, як йдеться у сюжеті, вдалось дізнатися наступного дня, коли журналіст чергував із зміною, половину якої було розстріляно того трагічного дня.

Як стверджується у сюжеті, охоронці підтверджують, що вони вибивають з крадіїв гроші, проте у кожної зміни свої розцінки - залежать вони лише від нахабності старшого на чергуванні і можуть сягати десятикратного штрафу за вкрадений товар.

Один з охоронців похвалився журналісту одним сумнівним рекордом, коли за крадіжку на 2500 гривень з чоловіка збили більше 50 тисяч.

«Мужичок вкрав 25 пакетиків кави по 98 грн кожна. Так ми збили 50 з х*єм! П'ятдесят тисяч гривень", – хизується охоронець. За його словами, аби розплатитися, родичі крадія в той же день терміново взяли банківський кредит.

Але, як йдеться у сюжеті, незаконними штрафами свої кишені набивають зовсім не охоронці.

«Гроші, мовляв, ідуть на рахунок "Каравану" - їх завантажують у так звану контролерську, 22 касу. Звичайні охоронці зиску з таких оборудок, як правило, не мають. Їх справа - штрафувати касирш - за кожну помічену їх необачність премія у 5 гривень», - стверджують журналісти.

«Значно більше заробляють начальники змін. Саме вони "розводять" крадіїв на гроші, і отримують за це по десять відсотків зі збитої суми. Стільки ж дістається відеоінженеру, що помітив порушника. Тобто з півсотні тисяч 40 тисяч залишились на рахунках "Каравану", а начальнику охоронної зміни і відеоінженеру крапнуло по 5 тисяч - непогана надбавка до їх невеличкої зарплатні: "Все інше – в "Караван"! Там вони заробляють непогано", – пояснює охоронець. Вони ж розповідають, що гроші начальники змін отримують не одразу в руки, а потім, офіційно, бонусом до зарплатні. Тобто чим більше керівник охорони зіб'є коштів у касу гіпермаркету - тим більше він отримає й сам» - йдеться у сюжеті «Грошей».