Україна стала більше цікавити нелегалів з Африки й Азії

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час круглого столу повідомив заступник начальника управління Державної прикордонної служби України, полковник Олександр Скігін.

Він також відзначив зменшення на 28% спроб використання потенційними мігрантами нелегальних шляхів в’їзду в Україну у 2012 році. «При чому проведення Євро-2012 підкреслило, що наш прикордонний контроль по своїй ефективності значно покращився і відносно пришвидшення паспортних перевірок, так і ефективності виявлення осіб, яким не бажано бути на території України», - переконаний він.

Представник прикордонної служби також зауважив, що з 2008 року спостерігається зменшення рівня нелегальної транзитної міграції через Україну до країн ЄС. Зокрема, у 2011 році, порівняно з попереднім, - на 59%, а за 8 місяців 2012 року – на 18%. «Все це підтверджується прикордонниками суміжних країн», - сказав він.

О.Скігін підсумував, що за останні 4-5 років ефективність протидії нелегальній міграції на державному кордоні значно зросла.