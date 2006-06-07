Обрано голову Запорізької облради
За кандидата від блоку Вітренко голосували 44 депутати, але цього не вистачило
Головою Запорізької обласної ради обрано представника Партії регіонів Олександра НЕФЬОДОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на другому пленарному засіданні першої сесії Запорізької облради п`ятого скликання за його кандидатуру проголосували 72 депутати з 118 присутніх у залі.
О.НЕФЬОДОВУ 47 років, за професією новий голова Запорізької облради – інженер. До останнього часу працював у зареєстрованому у Веселовському районі Запорізької області ТОВ «БІАНТ».
Єдиним конкурентом О.НЕФЬОДОВА в боротьбі за посаду голови Запорізької обласної ради був представник Блоку Наталії Вітренко 36-річний Володимир ЧЕРНЕЛЮХ, за якого віддали свої голоси 44 депутати Запорізької облради.
2 присутніх у залі депутати не підтримали жодну з кандидатур.