Обрано голову Запорізької облради

Головою Запорізької обласної ради обрано представника Партії регіонів Олександра НЕФЬОДОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на другому пленарному засіданні першої сесії Запорізької облради п`ятого скликання за його кандидатуру проголосували 72 депутати з 118 присутніх у залі.

О.НЕФЬОДОВУ 47 років, за професією новий голова Запорізької облради – інженер. До останнього часу працював у зареєстрованому у Веселовському районі Запорізької області ТОВ «БІАНТ».

Єдиним конкурентом О.НЕФЬОДОВА в боротьбі за посаду голови Запорізької обласної ради був представник Блоку Наталії Вітренко 36-річний Володимир ЧЕРНЕЛЮХ, за якого віддали свої голоси 44 депутати Запорізької облради.

2 присутніх у залі депутати не підтримали жодну з кандидатур.