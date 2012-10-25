УВКБ: в Україні 2435 біженців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам радник з питань громадської інформації Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Білорусі, Молодві та Україні Олександра Маковська.

«Середня кількість - приблизно 1 тисяча 500 заяв щороку», - сказала вона.

О.Маковська зазначила, що щороку кількість шукачів притулку на території України коливається: у 2008 році їх було близько 2 тисяч 300 осіб, у 2009-му -1 тисяча 800, у 2011-му - 890 осіб звернулося про надання статусу біженця.

Як сказала О.Маковська, торік спостерігалася менша кількість осіб, які просили про надання статусу біженця, але це пов'язано з реформуванням органів державної влади, які працюють з біженцями. «Впродовж кількох місяців у деяких регіонах територіальні органи не працювали на прийняття заяв і, відповідно, особи, які мали бажання подати заяву про отримання статусу біженця, не мали змоги це зробити і звернулися лише на початку 2012 року», - пояснила вона.

За інформацією О.Маковської, зараз на території України 2 тисячі 435 осіб мають статус біженців.

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О.Маковська повідомила, що більшість біженців є вихідцями з Афганістану. Цього року основні країни походження - це Афганістан, Сомалі, Сирія, а також Узбекистан та Киргизстан.

О.Маковська також повідомила, що у 2011 році отримали статус біженця вУкраїні близько 130 осіб. «Орієнтовно, трохи менше 10% осіб з числа тих, хто звертається про надання статусу біженця, його отримують»,- додала вона.

О.Маковська нагадала, що, за новим законом, статус біженця видається на п'ять років, і після кожних п'яти років Державна міграційна служба має змогу переглянути й ухвалити рішення про продовження такого статусу або ініціювати процедуру скасування статусу біженція. Після трьох років перебування у статусі біженця особа має право звернутися про надання громадянства.