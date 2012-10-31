14-річний онук вкрав у бабусі 40 тисяч і цілком задоволений

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, до правоохоронних органів звернулася 55-річна жителька Шостки. Жінка повідомила міліціонерам про викрадення з її кімнати в гуртожитку великої суми грошей. У крадіжці жінка підозрювала свого 14-річного внука, який проживає разом з нею. Для з'ясування всіх обставин злочину на місце виїхали співробітники міліції.

Міліція оперативно розшукала неповнолітнього внука, після чого з'ясувалося, що крадіжку він скоїв ще за тиждень до її виявлення, і тепер в його кишенях залишилося лише 4 тис. грн. Решту грошей він встиг витратити на придбання мопеда, ноутбука і на розваги з друзями.

«Про свій вчинок хлопець аніскільки не шкодує. Каже, що таким чином помстився бабусі за те, що вона не купила йому мопед. Вже в слідчій кімнаті хлопець розповідав, що гроші він знайшов випадково, коли шукав у шафі чистий рушник», - повідомляє СЗГ УМВС.

Стосовно неповнолітнього міліція порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкція цієї статті передбачає до 3 років позбавлення волі. У свою чергу, бабуся має намір відмовитися від опікунства і відправити внука до державної установи.