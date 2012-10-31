Влада Києва не бачить підстав піднімати ціни на хліб

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам начальник Управління з питань цінової політики КМДА Василь Яструбинський.

«На сьогодні дійсно є звернення «Київхліб» до центральних органів виконавчої влади, до певних міністерств і міської влади з тим, щоб визначитись, що робити з цінами в подальшому. «Київхліб» вважає, що ціни на хліб у Києві необхідно підвищувати. Розглянувши попередні матеріали, міська влада не находить підстав для того, щоб на соціальні сорти хліба ціни в Києві були підвищені. Ситуація стабільна, і ці сорти хлібу будуть залишатися з попередніми цінами», - сказав В.Яструбинський.

Однак, за його словами, стосовно інших сортів хліба (здобні вироби чи покращені сорти), є правом виробника самостійно регулювати ціни. В.Яструбинський не виключив, що ціни на них можуть бути підвищені.

Як повідомив В.Яструбинський, звернення щодо цін від компанії "Київхліб" надійшло ще у вересні. Після цього КМДА запросила відповідні економічні обгрунтування у підприємства та звіти по різних сортах хліба. Протягом вересня-жовтня відповідна інформація від компанії не надходила.

«Ми зараз вивчаємо економічний стан "Київхліба". Зроблені відповідні запити. За попередньою інформацією, виробництво соціальних сортів хліба не забезпечує прибутку підприємству, але й не дає суттєвих збитків, рентабельність десь на нульовому рівні. Я б не сказав, що ситуація критична чи сильно погана», - зауважив В.Яструбинський.

За його словами, діалог триває з підприємством, однак міська влада не бачить підстав переглядати ціни на соціальні сорти хліба. «Ціни повинні залишитись і залишаться на попередньому рівні», - запевняє В.Яструбинський.

На його переконання, для підприємства, яке працює в Києві, є важливою думка міської влади, і воно самостійно не буде приймати рішень щодо підвищення цін на всі види хліба, що виробляє.

В.Яструбинський нагадав, що до соціальних сортів належать хліб «Український», «Білий» першого гатунку і батон. Востаннє ціни на ці сорти у столиці переглядались близько 3-4 років тому.