Викрали Тойоту Алли Пугачової
19:38, 16 жовтня 2007Суспільство
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Супутникова сигналізація не допомогла
З коттеджного селища в Ленінському районі Московської області невідомі сьогодні вранці викрали джип Toyota Land Cruiser, який належить Аллі Пугачовій, повідомили в правоохоронних органах російської столиці. Про пропажу повідомив водій співачки, який розповів, що джип був припаркований біля його будинку.
Зниклий позашляховик устаткований сучасною системою охорони, зокрема супутникового стеження, яка з незрозумілих причин не спрацювала. Ведеться розшук викраденого автомобіля, до всіх московських і підмосковних пунктів Державної інспекції безпеки руху розіслані прикмети джипа та його дані.
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