Викрали Тойоту Алли Пугачової

З коттеджного селища в Ленінському районі Московської області невідомі сьогодні вранці викрали джип Toyota Land Cruiser, який належить Аллі Пугачовій, повідомили в правоохоронних органах російської столиці. Про пропажу повідомив водій співачки, який розповів, що джип був припаркований біля його будинку.

Зниклий позашляховик устаткований сучасною системою охорони, зокрема супутникового стеження, яка з незрозумілих причин не спрацювала. Ведеться розшук викраденого автомобіля, до всіх московських і підмосковних пунктів Державної інспекції безпеки руху розіслані прикмети джипа та його дані.

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