Україна планує через 5 років будувати вертольоти

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив заступник гендиректора ПАТ «Мотор Січ» Володимир Семенов.

«Мотор Січ» спробує створити протягом найближчих 5 років нову галузь – вертольотобудування на додаток до того, що у нас існує дуже потужна галузь – літакобудування», - сказав В.Семенов.

Він зазначив, що це вже друга спроба створити галузь вертольотобудувння, після того, як перша, зроблена в 2004 році, не дала сподіваних результатів.

«Мотор Січ до цієї справи підходить вже вдруге. Перший підхід був у 2000 році і там ми також оголошували, що хочемо розробити новий вертоліт. Але, на жаль, у 2004 році ми зрозуміли, що трохи поквапилися. Другий підхід у нас обдуманіший і активніший. Ми зрозуміли, що потрібно набратися досвіду, одержати всі необхідні документи для цієї справи. І тому одержали сертифікат розробника вертолітної техніки від авіаадміністрації та сертифікат на вертоліт Мі-8МСБ», - сказав В.Семенов.

Він зазначив, що наразі підприємство почне розробку санітарного вертольота злітною масою 6-7 тонн. «Це вертоліт злітною масою 6-7 тонн. Він трохи більший ніж Мі-2 і менший ніж Мі-8. Ця ніша сьогодні найзатребуваніша і на вимоги Міноборони України, і на вимоги МНС, і на вимоги МОЗ, і за іншими даними, які ми збирали. Це суто санітарний вертоліт», - сказав В.Семенов.

Він зазначив, що вертоліт буде виключно української розробки. «Вертоліт вантажопідйомністю 6-7 тонн, який з'явиться, ми сподіваємося і віримо на краще, років через 3-4, максимум 5 – це буде вертоліт повністю української розробки», - сказав В.Семенов.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міноборони повідомило, що багатофункціональний вертоліт Мі-8МСБ сертифікований для серійного виробництва.

6 листопада прем'єр-міністр України Микола Азаров під час презентації модернізованих вертольотів Мі-8МСБ і Мі-2МСБ на державному підприємстві «Завод 410 цивільної авіації» заявив, що ресурсу цих вертольотів вистачить Україні, щонайменше, на 15 років, а потім вітчизняні конструктори зможуть розробити нові вертольоти, які замінять існуючі.

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» – одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 тощо., агрегати для перекачування газу і енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% авіаційних двигунів, що експлуатуються в Росії.

73,29% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ПАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,99% – фізичним особам.