У низці регіонів України взагалі немає незаангажованих ЗМІ - дослідження

У низці регіонів України взагалі немає незаангажованих засобів масової інформації, а професійний рівень журналістів падає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це розповіла Світлана Єременко, керівник проекту з моніторингу регіональних ЗМІ щодо «джинси» та дотримання професійних стандартів журналістики Українського освітнього центру реформ.

Вона повідомила, що з лютого Український освітній центр реформ проводив моніторинг ЗМІ, у якому взяли участь 19 експертів і який охопив Львівську, Донецьку, Харківську, Сумську, Вінницьку області та АР Крим.

Згідно з даними моніторингу, регіональні ЗМІ перед парламентськими виборами, за словами С.Єременко, «втратили будь-які гальма», що продемонструвало катастрофічне зростання кількості «політичної джинси». Зокрема, показник замовних матеріалів у цих ЗМІ у березні становив 14,2%, у червні – 20%, у вересні – 27,8%.

Водночас, за словами експерта, найвищі показники кількості «джинси» у регіональних друкованих медіа зафіксовані у Сумах – 34% та у Харкові – 33%, менше замовних матеріалів друкували медіа у Донецьку, Криму та Львові. При цьому показники Львова С.Єременко пояснила тим, що «джинса» там більше розповсюджувалась в електронних ЗМІ, ніж у друкованих.

Крім того, С.Єременко наголосила, що комунальні ЗМІ є «абсолютно залежними» і замість того, щоб відстоювати інтереси громади, «обслуговують владу».

Також експерт зауважила, що моніторинг показав дотримання журналістами точності, достовірності та оперативності у поданні інформації, але баланс думок і точок зору, повторне розкриття теми та відокремлення фактів від коментарів мають дуже низький рівень.

У свою чергу виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар висловила переконання, що замовні матеріали, або «джинса» набули такого поширення, що фактично витіснили реальну журналістику.

«В ході виборів це було надзвичайно сильно помітно. Ми бачили загальнонаціональні друковані видання, які просто не мали місця для редакційних статей, тому що всі площі були викуплені «джинсою», тотальною в контексті практично всіх провідних політичних сил», - сказала вона.

Крім того, зауважила В.Сюмар, рекламну кампанію партії оплачують із виборчого фонду, як передбачено законодавством.

«А ось ці «джинсові» пакети – це повністю тіньові гроші, які ніхто не показує», - наголосила вона і додала, що відповідно з цих коштів до держбюджету не платяться жодні податки.