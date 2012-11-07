З донецького університету евакуювали людей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, сьогодні, 7 листопада, о 15.07 від співробітника цього університету надійшло повідомлення про те, що в 7-му навчальному корпусі (на проспекті Театральному, 28) між першим і другим поверхами виявлено невідомий пристрій з лампочкою, що миготить.

На місце події негайно виїхали співробітники міліції та всі необхідні служби. Люди з будівлі були оперативно евакуйовані.

При проведенні обстеження вибухотехніками був використаний робот. Вибухових речовин у виявленому пристрої не виявлено.

За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).