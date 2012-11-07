З донецького університету евакуювали людей
У навчальному корпусі Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського було виявлено пристрій, схожий на вибуховий.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецького міськуправління міліції, сьогодні, 7 листопада, о 15.07 від співробітника цього університету надійшло повідомлення про те, що в 7-му навчальному корпусі (на проспекті Театральному, 28) між першим і другим поверхами виявлено невідомий пристрій з лампочкою, що миготить.
На місце події негайно виїхали співробітники міліції та всі необхідні служби. Люди з будівлі були оперативно евакуйовані.
При проведенні обстеження вибухотехніками був використаний робот. Вибухових речовин у виявленому пристрої не виявлено.
За даним фактом проводиться перевірка. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).