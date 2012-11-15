Наливайченко: держчиновники знають українську на рівні мігрантів

Про це він заявив УНІАН, коментуючи запровадження Росією з грудня обов’язкових іспитів для мігрантів з країн СНД, в яких російська мова не є державною.

«Росія та інші держави проводять свою мовну політику на державному рівні. Нам у новому парламенті на законодавчому рівні слід підтримати українську мову, в тому числі – розширення сфери її використання у середовищі трудових мігрантів, підтримувати українські школи за кордоном – у першу чергу в Росії та інших країнах, де працюють сотні тисяч українців – Португалії, Іспанії, Італії, Польщі», - сказав В.Наливайченко.

«Хоч одну українську школу за кордоном цей уряд спромігся профінансувати або підтримати?» - запитав він, зауваживши, що замість української влади це роблять українська церква та об’єднання мігрантів.

За словами В.Наливайченка,нині в Україні спостерігається ситуація, коли навіть більшість державних чиновників обласного та районного рівня володіють українською мовою так само, як нею володіють іноземні мігранти. «Вони навіть ділового листа написати не можуть, не те що скласти іспит з державної мови», - зазначив В.Наливайченко.