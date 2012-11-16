Викрадачам Лексуса, що належав динамівцю, дали три роки

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району Києва, слідством було встановлено, що автомобіль «Лексус LX-570» вартістю понад 1 млн грн було викрадено у 2009 році трьома киянами, один з яких підтримував дружні стосунки з родиною спортсмена.

Цей приятель запросив до ресторану родича футболіста, заздалегідь знаючи, що той приїде на автомобіл спортсмена. Машину викрали з паркувального майданчика ресторану, відімкнувши двері за допомогою приладу для розблокування сигналізації та доступу до комп’ютерної системи транспортного засобу. Через декілька днів за грошову винагороду в 45 тис. доларів злочинці повернули автомобіль.

У свою чергу, знайомий футболіста, котрий запросив до ресторану родича, відволікав його увагу, повідомив про місцезнаходження автомобіля й отримав від співучасників злочину обіцяні 3 тис. доларів.

Кримінальну справу було порушено за ч. 2 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом).