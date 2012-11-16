Україна готується до безпрецедентного скорочення закупівлі російського газу

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун.

«Цього року ми купимо у РФ 27,5 млрд куб. м газу, а у 2013-му спочатку думали - 24 млрд куб. м, тепер бачимо - близько 20 млрд куб. м», - сказав В. Чупрун.

Також він зазначив, що закупівля газу за реверсною схемою з Європи дає змогу«Нафтогазу» економити близько 100 дол. на тисячі кубометрів, що нижче за ціну «Газпрому».

«У 2013 році це буде близько 5 млрд куб. м», - уточнив В.Чупрун.

Як раніше повідомляв УНІАН, ціна на російський газ для НАК «Нафтогаз України» у четвертому кварталі 2012 р. збільшилася порівняно з третім кварталом на 1% - до 430 дол. за тис. куб. м з 426 дол. за тис. куб. м.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому – 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому – 426 доларів.

22 жовтня під час спільної заяви для преси за підсумками переговорів з Президентом РФ Володимиром Путіним Президент України Віктор Янукович сказав, що переговори з Росією про ціну на газ для України продовжуються. При цьому він зазначив, що «ми розраховуємо вийти на економічно обгрунтовану і справедливу формулу встановлення ціни на газ для нашої країни».

З 1 листопада поточного року "Нафтогаз України" розпочав імпорт газу, який закуповується у трейдера - німецької компанії RWE і поставляється до України через Польщу.

За інформацією польської компанії Gaz-System, підписаний договір передбачає "непостійні поставки" на цьому етапі на рівні близько 4 млн. кубометрів на добу.

У вересні п.р. представники ДК "Укртрансгаз" заявляли про можливість імпорту газу з Європи в обсязі від 5 до 20 млрд кубометрів рік у разі використання реверсной схеми роботи трубопроводів.

Як повідомляв УНІАН, Україна за 9 місяців 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 30,9% - до 24,58 млрд куб. м. Україна домагається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою. Поточного року Україна має намір скоротити купівлю газу у "Газпрому" до 27 млрд кубометрів з 40 млрд. куб. м минулого року і передбачених контрактом 52 млрд куб. м. У середині жовтня п.р. міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Бойко заявив про зниження споживання країною російського газу на 15% і економію 1,8 млрд дол. за рахунок переведення майже всіх ТЕЦ на вугілля. Разом з тим, російський газовий монополіст "Газпром" не планує найближчим часом переглядати ціну на газ для України, незважаючи на наполегливі прохання Києва про зниження ціни на блакитне паливо. Згідно з контрактом, підписаним НАК «Нафтогаз України» з «Газпромом» 19 січня 2009 року, ціна газу для України (з урахуванням знижки у 100 доларів за 1 тис. кубометрів за Харківською угодою 2010 року) становила: у першому кварталі 2012 року - близько 416 доларів за тисячу кубометрів, у другому кварталі - 425 доларів, у третьому - 426 доларів, у четвертому - 430 доларів.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти у країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобуванням нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.