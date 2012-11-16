В Одесі від удару сміттєвоза перекинулася маршрутка: є постраждалі (фото)

13:01, 16 листопада 2012
Суспільство
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Серйозна дорожньо-транспортна пригода сталося сьогодні вранці в Одесі.

Фото http://od-news.com

Як повідомляє «Взгляд из Одессы», від удару сміттєвоза перекинулася маршрутка.

«Все відбувалося як в кіно. Маршрутка їхала по Адміральському проспекту. Ми практично завершили перетин вулиці Шклярука і тут стався дуже сильний удар. Ми кілька разів перевернулися. Вибиті шибки, крики людей ...», - розповів один з пасажирів маршрутки.

Постраждало двоє одеситів - вони доставлені у лікарню.

Від удару в маршрутки відірвалося колесо запаски.

ДТП стало причиною і величезної пробки на Адміральському проспекті.

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