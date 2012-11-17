За подвійне вбивство затримано 42-річного безробітного

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, 21 вересня до працівників Дніпровського райвідділу міліції Дніпродзержинська надійшло повідомлення про те, що в одній із квартир по вул. 40 років Перемоги були знайдені тіла 74-річної господарки та її 42-річного сусіда з ножовими пораненнями.

Жінка виявилася ще живою і змогла пояснити, що того дня до її квартири зайшов знайомий і почав вимагати у неї неіснуючий борг. Коли вона відмовилася дати гроші, зловмисник почав бити її руками по тулубу та голові. У цей момент до квартири зайшов сусід, який приніс їй продукти. Побачивши, що невідомий чоловік б’є пенсіонерку, сусід кинувся на зловмисника. Останній дістав ножа і наніс захиснику смертельні поранення.

Через кілька днів пенсіонерка від отриманих поранень померла в лікарні.

Затриманий пояснив слідству, що хотів заволодіти грошима літньої жінки. Про те, що в неї є готівка він знав, оскільки неодноразово брав у неї гроші в борг.

Знаряддя злочину - кухонний ніж у вбивці вилучено.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського райвідділу міліції Дніпродзержинська порушено кримінальну справу за п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох і більше осіб вчинене з корисливих мотивів).