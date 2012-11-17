Міліція думає, що розстріл охоронців у «Каравані» - не перший злочин Мазурка

Про це він заявив в інтерв'ю газеті "Комсомольская правда в Украине".

"Враховуючи, як він холоднокровно діяв у "Каравані", то це не та людина, яка вперше скоїла злочин. Мало того що стріляв без коливань, у нього на пістолеті була сітка для уловлювання гільз. А чому? Та тому, що на гільзах залишається те, що навіть після високої температури експертам вдається вилучати й потім ідентифікувати", - сказав В.Фаринник. "Якщо враховувати, що Мазурок все-таки скоїв не один цей злочин, природно, що коли він почув про намір охорони викликати міліцію, то зрозумів, що по пістолету почнеться робота конкретна. І гріхи його стануть відомі. Психологічно він був готовий до того, щоб вбивати. Він знав, що після цього почнеться паніка, страх і його не затримають беззбройні люди", - додав В.Фаринник. Аналізуючи ситуацію в момент перебування Я.Мазурка в "Каравані", начальник ГСУ припустив, що той виглядав як людина, яка в чомусь обмежена. "Навіщо він зі зброєю йшов за примітивними продуктами й скоїв дрібну крадіжку, провокуючи цим увагу? Ми поки відповіді дати не можемо, а він уже не може нічого розповісти... Його смерть не дала можливості отримати масу інформації", - зазначив В.Фаринник.

Говорячи про можливих спільників, які могли допомагати Я.Мазурку переховуватися, В.Фаринник зазначив, що якщо таким була його дружина, то притягати її до відповідальності не можуть. "У нас за Конституцією дружина має право нічого не говорити, не видавати. Її можуть запитати, але вона має право не давати свідчення", - сказав начальник ГСУ.

Він також зазначив, що незважаючи на відсутність кулі, яка призвела до смерті Я.Мазурка, в міліції "достатньо доказів, щоб вивчити особливості зброї, з якої стріляли, й переконатися, що саме за допомогою цієї зброї Мазурок скоїв самогубство".