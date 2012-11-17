У чотирьох районах Києва з кранів потече зелена вода

Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу відомства.

Через барвник з кранів потече вода, пофарбована в зелений колір.

Як відзначили у відомстві, це допоможе виявити витоки мережевої води в системі теплопостачання міста.

Після цього "Київенерго" ліквідує місця ймовірних пошкоджень тепломереж.

Процедура буде проведена лише в чотирьох районах столиці - зелену воду зможуть спостерігати жителі Голосіївського, Солом'янського, Подільського і Шевченківського районів Києва. Хоча барвник і є екологічно безпечним, представники "Київенерго" радять не використовувати кольорову воду для прання та приготування їжі.