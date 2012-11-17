У чотирьох районах Києва з кранів потече зелена вода
19:23, 17 листопада 2012Суспільство
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У вівторок, 20 листопада, "Київенерго" введе у воду, що циркулює в теплових мережах у межах обслуговування станції теплопостачання №1 в Києві, харчовий органічний барвник флуоресцеїн.
Воду радять не використовувати для прання і приготування їжі
Про це повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу відомства.
Через барвник з кранів потече вода, пофарбована в зелений колір.
Як відзначили у відомстві, це допоможе виявити витоки мережевої води в системі теплопостачання міста.
Після цього "Київенерго" ліквідує місця ймовірних пошкоджень тепломереж.
Процедура буде проведена лише в чотирьох районах столиці - зелену воду зможуть спостерігати жителі Голосіївського, Солом'янського, Подільського і Шевченківського районів Києва. Хоча барвник і є екологічно безпечним, представники "Київенерго" радять не використовувати кольорову воду для прання та приготування їжі.
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