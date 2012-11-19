Напруженість в Ізраїлі штовхає світові ціни на нафту вгору

Світові ціни на нафту йдуть у гору на тлі зростання напруженості на Близькому Сході, де Ізраїль проводить операцію "Хмарний стовп", в ході якої загинуло вже понад 70 палестинців і три ізраїльтянина.

Згідно з даними торгів, ціна січневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil зросла на 0,69 долара, або на 0,63%, - до 109,64 долара за барель. Вартість грудневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI збільшилася на 0,81 долара, або на 0,93%, - до 87,73 долара за барель, повідомляє РІА Новости.

Операція "Хмарний стовп" триває вже п'ять днів. При цьому тривають переговори про укладення перемир'я між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями, але сторони поки не дійшли до згоди, яка б дозволила зупинити бойові дії в секторі Газа. Однак труднощі в переговорному процесі не виключають того, що Ізраїль погрожує розпочати протягом двох-трьох діб повномасштабну - наземну, морську і повітряну - операцію в секторі Газа і продовжувати її до повалення режиму ХАМАС.

"Ринок стурбований ескалацією конфлікту, а напруженість призводить до зростання цін", - вважає гендиректор Barratts Bulletin Джонатан Барратт (Jonathan Barratt), слова якого цитує агентство Bloomberg.