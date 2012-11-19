Jaguar вперше в історії побудує завод у Китаї

Британська компанія-виробник автомобілів класу "люкс" заявила, що спільне підприємство буде організовано з автомобільним виробником Chery, а сам завод буде збудовано недалеко від Шанхая.

Загальний об’єм інвестицій у спільне підприємство перевищить 1 млрд. фунтів ($ 1,6 млрд).

Завод також буде виробляти спільні марки автомобілів орієнтованих на китайський ринок.

У повідомленні компанії відмічають, що китайський уряд вже погодив нове партнерство. Новий завод, швидше за все, буде збудовано до 2014 року.

Як раніше повідомляв УНІАН, «Харківський тракторний завод» (ХТЗ) має намір розширити співпрацю з Китаєм, зокрема створити в цій країні спільне виробництво.

Про це заявив виконавчий директор ХТЗ Сергій КАЛІНІН, підбиваючи підсумки робочого візиту на завод делегації Міністерства закордонних справ України.

За його словами, ХТЗ є орієнтованим на зовнішні ринки підприємством, і сьогодні на експорт йде 80% продукції на суму близько 300 млн. грн. в рік.